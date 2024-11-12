Губернатор Сахалинской области проинспектировал готовность коммунальной техники к зиме

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко проинспектировал завод строительных материалов имени Федотова в Южно-Сахалинске, где проверил готовность коммунальной техники для расчистки дорог и дворов к зимнему сезону.
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