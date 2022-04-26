У Донована Митчелла ушиб квадрицепса, он может пропустить 6-й матч с «Мэвс»

Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в пятом матче серии плей-офф против «Далласа» (77:102, 2-3).
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