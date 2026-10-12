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«Спартак» откроет памятник Никите Симоняну 18 октября

«Спартак» откроет памятник Никите Симоняну 18 октября

На следующем домашнем матче «Спартака» будет открыт памятник легенде московского клуба Никите Симоняну.

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