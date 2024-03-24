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Каждый должен понимать - это война: что имел в виду Песков

Каждый должен понимать - это война: что имел в виду Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта в комментарии сайту издания "Аргументы и факты" заявил, что Россия находится в состоянии войны.

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Комментарии
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Александр Батт
Каждый должен понимать, что уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано.      Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными.
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16 час.
Нина Семенова
Остановить войну на Украине возможно мирным путём! Для этого надо через суд отменить преступные указы Горбачева, из-за которых в 1991 году предателями во власти был разрушен СССР  !!! Чтобы это произошло, необходимо собрать  под этим ИСКОМ в суд 1 млн. подписей граждан бывшего СССР, 400 тыс. подписей уже собрано  !!! Подписать иск в суд на Горбачева можно по ссылкам : ГОРБСУД. РФ  и ГОРБСУД. РУ  .
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5 час.
gesha Гена Разиньков
Конечно,  это война, а власть трындит о какой-то СВО. Непонятно одно, пол страны воюет, а другая половина развлекается.
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1 час.

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