Две иномарки столкнулись на Байкальском тракте 30 июля

Автоавария на дороге из Иркутска в Листвянку произошла днем 30 июля. Сейчас госавтоинспекторы разбираются в произошедшем, а предварительно установлено следующее: — 26-летний водитель автомобиля «Линкольн Наутилус», следуя из поселка Листвянка в направлении Иркутска, допустил столкновение с попутно-двигающимся автомобилем «Тойота Королла», под управлением 75-летнего водителя.
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