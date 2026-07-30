Две иномарки столкнулись на Байкальском тракте 30 июля

Автоавария на дороге из Иркутска в Листвянку произошла днем 30 июля. Сейчас госавтоинспекторы разбираются в произошедшем, а предварительно установлено следующее: — 26-летний водитель автомобиля «Линкольн Наутилус», следуя из поселка Листвянка в направлении Иркутска, допустил столкновение с попутно-двигающимся автомобилем «Тойота Королла», под управлением 75-летнего водителя.