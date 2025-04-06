Армия России ударила по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

В ночь на 6 апреля Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по центральной артиллерийской базе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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