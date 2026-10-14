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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аугусто не забивает 12 матчей – с июля. У форварда «Зенита» один гол в этом сезоне

Фелипе Аугусто не удается забить уже больше двух месяцев. Нападающий « Зенита » принял участие в игре с « Динамо » Махачкала (2:1) в FONBET Кубке России и не смог отметиться результативными действиями.

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