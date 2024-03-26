Стали известны подробности уголовного «дела Минэкономразвития и имя одного из задержанных»

Сотрудники МВД и ФСБ задержали должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей из Ставропольского края по подозрению в экономических и коррупционных преступленияхСС Игорь Храновскийчитайте на monocle.
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