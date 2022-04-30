Наш потерянный мир

33 886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nana Абраменко
    значит следует вернуться к Ништадтскому  мирному договоруВ Эстонии собираю...
  • Ваша Светлость
    Что-то в плен попадают только укронехочухи, водители и повара напуганные.:))) Скоты они все, у всех руки в крови, все...«Я сыт по горло»:...
  • Александр Самбур
    не ходите на концерты и фильмы не покупайте альбомы и книги переключайте каналы где показывают этих уебанов!любым спо...«Творческие» пред...

«Вчера останавливалось сердце»: PR-менеджер группы «Воровайки» о состоянии отравившейся Ларионовой

«Вчера останавливалось сердце»: PR-менеджер группы «Воровайки» о состоянии отравившейся Ларионовой

У солистки музыкальной шансон-группы «Воровайки» Светланы Ларионовой остановилось сердце в больнице после пищевого отравления, деятельность сердечной мышцы удалось восстановить, рассказал в интервью «Звезде» PR-менеджер группы Андрей Карпов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх