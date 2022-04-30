«Вчера останавливалось сердце»: PR-менеджер группы «Воровайки» о состоянии отравившейся Ларионовой

У солистки музыкальной шансон-группы «Воровайки» Светланы Ларионовой остановилось сердце в больнице после пищевого отравления, деятельность сердечной мышцы удалось восстановить, рассказал в интервью «Звезде» PR-менеджер группы Андрей Карпов.