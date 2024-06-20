Пентагон: ATACMS по-прежнему не могут использоваться для ударов вглубь РФ

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты никоим образом не меняли свою политику в отношении использования американских ракет ATACMS, которая ограничивает нанесение ударов этим вооружением только приграничными с Харьковской областью районами.
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