Сотни вражеских дронов атаковали Петербург и Ленобласть. В ночь на воскресенье, 18 октября, Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников.
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А кто сказал, что дроны украинские? Удар нанесен со стороны латвийского государстава, вот оно и должно ответить по полной. Глядишь другие поумнеют. Или наступят на теже грабли. Пора делать полосу безопастности для Питера, как в 39г.
Если это так ,то что мы ждём ..? пора Прибалтику бомбить начинать ..это наши люди погибли в Сан Петербурге..или будем только продолжать пугать их за забора их....
Это жуть!
Это считается Латвия напала на Россию и какой же будет ей ответ. иои как и всегда мы вам покажем если такое еще раз повторится. неужели у руководства такой страх перед западом. но не до такой же степени. на страну напрямую нападают а она голову в песок. разве такое может стерпеть ядерная держава. . или в стране не наши руководители раз подвергают страну постоянным ударом с гибелью мирных жителей. почему только оправдания и никаких действий на страну которая нападает.
Бандеровщина д.б. уничтожаема повсюду! БОльшего зла, чем бандеровщина, в современности не существует!
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Если это правда и через территорию другого государства летели дроны, то ответ должен быть быстрым и жестким. Не обязательно сразу бить ракетами по другому государству. Есть экономические и политические средства. Но, к бабке не ходи, будем опять жевать сопли.
Один пиздеж и угрозы вместо дела!!!! Шпроты должны ответить!!!!