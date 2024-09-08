Рэпера Моргенштерна* не смогут выдать России

Рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в отношении которого было возбуждено дело о нарушении правил деятельности иностранного агента, не смогут экстрадировать в Россию, поскольку его действия не подпадают под уголовное преследование в стране, где он в настоящее время находится.
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