Рэпера Моргенштерна* не смогут выдать России

Рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в отношении которого было возбуждено дело о нарушении правил деятельности иностранного агента, не смогут экстрадировать в Россию, поскольку его действия не подпадают под уголовное преследование в стране, где он в настоящее время находится.