Такого Европа не видела 100 лет. Катастрофа, которую не ждали. Чем это всё закончится?

Вера смелых

А им пиндосы и жиды устроили новое нашествие мигрантов! Те к такой жаре привычны - чай, не Африка. Но вы за Еврожопу не переживайте - перетопчется, похудеет, разведет тараканов и саранчу вместо мяса, ещё что придумает - и "все станет усраина". Да, рекордное выгорание рощ и лесов - но можно собрать угли, и продать для жаровен вместо отопления. А? Чем не восполняемые ресурсы?.. Вода будет по лимиту, только пить и готовить. Будут ездить по городам цистерны -говновозки, и по утрам европеи будут выстраиваться в очередь, чтобы очистить свои бачки... И нынешние 4 минуты на мытье под душем будут только у Фондербляден. Роскошь же! Если в жару умерли этим летом 27 тыс. еврожопых, то затоптанных в перетоптовый период будет немного больше - это не критично, наберут из бандеровцев. А вот те, кто привык хорошо жить на услугах... и уволенные с производств - тех точно затопчут. Ну, а коль бандеровцы йододефицитные, с IQ 78, то все производства упадут к плинтусу... Вот когда поживут европеи харей в своём дерьме, когда с них спесь конкистадоров и колонизаторов слетит, тогда , может, и поздно будет для них - саранча там окажется сверху... Испытание Господне слишком мягкое, а вот Воздаяние за нераскаяние во грехах - как мельничные жернова! За безвинно погубленные русские 27 миллионов, за погибших в чеченских войнах, за убитых и истерзанных с начала 14-го года и по сей день - коллективная ответственность зачинщиков и исполнителей! Как Содому и Гоморре - "Жги, Господь! Там спасать некого!"