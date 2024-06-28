Княгиня Монако Шарлен вдруг явилась публике с мужем Альбером II

Князь Монако Альбер II и его жена княгиня Шарлен побывали в Яхт-клубе Монако для официального представления монегасских спортсменов, которые приготовились к участию в Олимпийских играх, вскоре стартующих в Париже.
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