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Княгиня Монако Шарлен вдруг явилась публике с мужем Альбером II

Князь Монако Альбер II и его жена княгиня Шарлен побывали в Яхт-клубе Монако для официального представления монегасских спортсменов, которые приготовились к участию в  Олимпийских играх, вскоре стартующих в Париже.

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