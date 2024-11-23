Al Hadath: ЦАХАЛ ударил по Бейруту для убийства главы спецслужбы "Хезболлы"

REUTERS/Mohammed Yassin Целью авиаудара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому дому в центре Бейрута было убийство главы службы внешней безопасности ливанской шиитской организации "Хезболла" Таляля Хамие.
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