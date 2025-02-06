Певица МакSим в микро-шортах снялась в новой фотосессии

Певица МакSим снялась в новой фотосессии в необычном образе. 41-летняя исполнительница хита "Знаешь ли ты" опубликовала в соцсетях снимки на которых позирует фотографу в куртке с коровьим принтом, коротких шортах и с собакой породы далматинец.