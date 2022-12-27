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Лавров призвал Украину сдаться "подобру-поздорову"

Лавров призвал Украину сдаться "подобру-поздорову"

В ином случае, по словам дипломата, все вопросы решит русская армия.Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью изданию ТАСС, в котором прокомментировал продвижение России к своим целям на Украине, а также в целом ход военной спецоперации.

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