Зеленский допустил начало полномасштабной войны с Россией. Комментарии иностранцев

Демократия в опасности Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на форуме "Ялтинской европейской стратегии" и заявил, что допускает вариант начала полномасштабной войны между Украиной и Россией, которая будет самой большой ошибкой в истории России.
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