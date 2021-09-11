Темы дня

122 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mzokon Ludmila
    Нашей стране не нужен воровской капитализм. Мы хотим построить "Новый Социализм", чтобы наша страна действительно был...Россияне "наелись...
  • Карпов Илья
    С чего ты это взял, врун. Ну-ка, напиши, куда он уехал и почему умер в России?Россияне "наелись...
  • grainvn
    Удивили. Где и какую именно грубость я допустил, и что в сказанном мной близко к реальности, не не реальность?Россияне "наелись...

Зеленский допустил начало полномасштабной войны с Россией. Комментарии иностранцев

Зеленский допустил начало полномасштабной войны с Россией. Комментарии иностранцев

Демократия в опасности Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на форуме "Ялтинской европейской стратегии" и заявил, что допускает вариант начала полномасштабной войны между Украиной и Россией, которая будет самой большой ошибкой в истории России.

Вернуться к статье
3117
Обсудить
Томара Тычкова
давай, придурок зеленский, объявляй поскорее войну России. Давно уже хочется тебе показать, где раки зимуют и забрать у тебя истинно русские территории-Донбасс и Одессу.
alpinistdag
Зеленский Клоун и Урод каких мало!
Sasha Sokolov
сказать можно все что угодно
valerij gorelcionok
Только вот за слова отвечать надо.
Sasha Sokolov
кому и зачем лично тебе данный ответ?...ну до чего идиотская у тебя тут фотография....ты её не рассматривал когда сюда выставлял?... ты на ней такой придурок ...это так к слову пришлось)))))
Валентин Щербаков
Рассудок этого жидёнка Зельцмана изменился сразу же как он стал принимать молекулы свободного кокаина.
Леонид Алексеев
А чо,Зэлэнский-настоящий Хэрой вукрэйны(посмертно)...Нет-нет,вы гляньте,непременно станет Хэроем...
Леонид Алексеев
...если не спрячется...
ЕЛена Стовбер
Гномик он и есть ГНОМИК....и мысли и поступки и мечты - НЕОБРАЗОВАННОГО СЕЛЯНИНА и дольше воплей и соплей он - НЕ РЕШИТСЯ....а ЗАПУГИВАТЬ Россию....дело смешное... для всего мира...
Александр _
Скоро закончится президентский срок Зеленского. Интересно он опять в комики пойдет в Россию или воевать?
ЕЛена Стовбер
НИКУДА он не пойдёт....и станет НЕНУЖНЫМ ни украине ни РОССИИ !!!...кому нужно отработанное трепло ????!
Vsevolod
Они уже 7 лет вопят на весь мир, что воюют с Россией. О какой еще войне идет речь? Хотя, в Палате № 6 все возможно.
Walery
Не понимаю... как можно главой Государства избрать комика!? Очевидно население этой республики уже не видит себя в роли государства, у них у всех в голове "Маски-шоу". Очевидно этот народ очень привык, что все проблемы решает и кушать поставляет некий центр - Москва. Неужели за 30 лет махрового суверенитета население еще не поняло, что саму ему состояться как страна не суждено в силу ментальности. Но и обратно мосты уже сожжены. Сегодня Москве дело до Украины все равно что до Гондураса. Что касаемо лепета про полномасштабную войну с Москвой - это кошмарные сны хохлов от некачественной горилки. С таким же успехом хохлы могут воевать и с галактическими жителями. В смысле хохлам и нечем воевать, да и не могут они воевать. Одни войны в голове... лечиться надо в наркологии, "уважаемые".
Надежда
От понимания собственной ущербности и невозможности хоть что-то изменить в свою сторону, галицкие нацики беснуются все больше и готовы на любые зверства на Донбассе, а это страшно!
Walery
Вот именно - От понимания собственной ущербности и в Казахстане власти пользуют национализм удержаться во власти.
Николай Денисов
Даже жалко иногда их придурков. Такую страну просрали и сами превратились в идиотов.
Владимир Лисуков
Война, с пожеланием пройти по Красной площади. Всё будет, как задумано: Зеленский пройдёт со своими подельниками по Красной площади, но только под конвоем, на цепи, в изодранной телогрейке, дырявых пимах и сраных кальсонах. Мечты, мечты, когда наступит ваша сладость.
ЕЛена Стовбер
Да !!!! А следом проедут машины - поливалки...чтобы СМЫТЬ эту сволочь и забыть как страшный сон украины и противный фарс...целого народа.
Ринат Бесфамильный
А если и комик решиться на ЭТО, на Украине 8,5 миллионов русских они сразу сами задавят националистов с бандеровцами , а комика повесят на фонарном столбе.....
Тавлада
Просто говорит то, что хотят услышать. Знает, что безнаказанно, потому что второй раз не выберут. потянет время, а потом: извините, не успел. Планировал, хотел, но не успел
Анд
Ну да объявить войну и следом через минуту сдадутся и скажут--"кормите нас, военопленных", это ж хохлы на халяву хотят опять проехать
Борис Осипов
Людмила
а меня берут сомнения, что дед воевал с нацистами... Ну, если только ВМЕСТЕ !!!
Борис Осипов
Скорее всего да, т.к. еврей...
ЕЛена Стовбер
БЕСПРИНЦИПНАЯ ТВАРЬ...!!! Продал и предал... собственного деда, украину и Россию... Начнёт войну....- европа ...дистанцируется...а сам Зе...сможет ли задницу свою найти ...после первого боя..?!
Vasily Golov
7 лет словесной войны с Россией.вместо полномасштабной войны будет полномасштабное поражение.Этого ждет власть Украины.Дивиденты будут на милость побежденных.Или дефолт в начале 2022г.
mark kapustin
TAYPAN
Обыновенный хохло-жидовский, тупой бык, с амбициями Зевса. Одним словом ОЛИГОФРЕН, по пьянке сделанный.
Геннадий Рязанов
А ЕМУ НАСРАТЬ ,ЧТО НА УКРАИНУ , ЧТО НА РОССИЮ С БЕЛОРУССИЕЙ, ОН ЗА ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОТВЕЧАТЬ И ТЕМ БОЛЕЕ ВОЕВАТЬ НЕ БУДЕТ ОН К НАЧАЛУ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРЕБЕРЁТСЯ В НЕЙТРАЛЬНУЮ СТРАНУ, С ПРЕКРАСНО ОБОРУДОВАННЫМ ПУНКТОМ НАБЛЮДЕНИЯ , И КАК В КИТАЙСКОЙ ПОГОВОРКЕ СПОКОЙНО БУДЕТ ЖДАТЬ - КАКОЙ ЖЕ МЁРТВЫЙ ТИГР ПРОПЛЫВЁТ ПО РЕКЕ.
Vladimir Lioubimcev
Я думал, что Зеля тупой клоун по специальности, а оказалось, что он тупой дурак по жизни.
Сергей Жуков
для начала ЗЕ необходимо окончить курсы в академии ГШ РФ

Картина дня

наверх