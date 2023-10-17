Макаревич* сбежал от боевых действий вслед за Галкиным**: «Прерывать гастроли я не мог!»

Андрей Макаревич*, как отмечает публика, должен сказать «спасибо» своему товарищу Максиму Галкину**, который еще несколько дней назад придумал отмазку, почему не пойдет участвовать в боевые действия на стороне Израиля, предварительно говоря о дикой любви к этой стране.