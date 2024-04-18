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Тульские новости

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  • Dash45
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Тульская область примет 120 беженцев из Палестины

Тульская область примет 120 беженцев из Палестины

Правительство России подписало распоряжение по квотам на распределение по регионам беженцев из ПалестиныПравительство России подписало распоряжение по квотам на распределение по регионам беженцев из Палестины.

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