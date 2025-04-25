Microsoft наконец запустила для всех ИИ-функцию Recall, которая делает скриншоты вс...

Microsoft наконец запустила для всех ИИ-функцию Recall, которая делает скриншоты всех действий пользователя на ПКСпустя почти год после первого анонса компания Microsoft начала массовое развёртывание спорной функции Recall на компьютерах Copilot Plus PC.
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