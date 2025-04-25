НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Microsoft наконец запустила для всех ИИ-функцию Recall, которая делает скриншоты вс...

Microsoft наконец запустила для всех ИИ-функцию Recall, которая делает скриншоты вс...

Microsoft наконец запустила для всех ИИ-функцию Recall, которая делает скриншоты всех действий пользователя на ПКСпустя почти год после первого анонса компания Microsoft начала массовое развёртывание спорной функции Recall на компьютерах Copilot Plus PC.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх