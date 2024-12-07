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Известный бизнесмен вложит 15 млрд рублей в отели в Ялте

Известный бизнесмен вложит 15 млрд рублей в отели в Ялте

РБК: Аркадий Ротенберг вложил 15 млрд рублей в отели на месте «Жемчужины» Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг инвестирует более 15 млрд рублей в отели, которые планируется построить на месте бывшего санатория «Жемчужина» в Ялте, передает РБК.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
&quot;Известный бизнесмен&quot;? А может быть, назвать вещи своими именами? Жулик, барыга.
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16 час.

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