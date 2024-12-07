Известный бизнесмен вложит 15 млрд рублей в отели в Ялте

РБК: Аркадий Ротенберг вложил 15 млрд рублей в отели на месте «Жемчужины» Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг инвестирует более 15 млрд рублей в отели, которые планируется построить на месте бывшего санатория «Жемчужина» в Ялте, передает РБК.