Известный бизнесмен вложит 15 млрд рублей в отели в Ялте

РБК: Аркадий Ротенберг вложил 15 млрд рублей в отели на месте «Жемчужины» Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг инвестирует более 15 млрд рублей в отели, которые планируется построить на месте бывшего санатория «Жемчужина» в Ялте, передает РБК.
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