В Казани отопление начали подавать раньше срока

В Казани старт отопительного сезона начался досрочно. Как сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин, тепло уже подано в три детских сада, на исполнении находятся 32 заявки в ресурсоснабжающих организациях.