Американо-китайский кризис

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин с нетривиальной миссией — убедить Китай действовать так, словно на дворе вторая половина ХIX века, иными словами, заставить китайские власти вести себя так, словно они только что проиграли очередную опиумную войну.
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