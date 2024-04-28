Американо-китайский кризис

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин с нетривиальной миссией — убедить Китай действовать так, словно на дворе вторая половина ХIX века, иными словами, заставить китайские власти вести себя так, словно они только что проиграли очередную опиумную войну.