Царьград

5 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Закат недолгой и кровавой американской цивилизации близок...В этом уверена сама природа мироздания!Коллапс в Америке...
  • Николай Герасименко
    Вряд ли правительство ответственно за "игрища с рублем". А вот ЦБ имеет прямую ответственность за подобные спекулятив...Путин устроит раз...
  • Россиянин
    А все просто: Хохлы хотели вас поиметь, европитеки.В НАТО отказались...

О чём мечтает Пашинян в своих сокровенных снах: Затулин раскрывает правду

О чём мечтает Пашинян в своих сокровенных снах: Затулин раскрывает правду

"Pravda.Ru" узнала от представителя Госдумы, что власти Армении спят и видят, как Россия уходит из Нагорного КарабахаРусский депутат Константин Затулин считает, что руководство Азербайджана заинтересовано в быстром решении карабахского вопроса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх