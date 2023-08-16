"Pravda.Ru" узнала от представителя Госдумы, что власти Армении спят и видят, как Россия уходит из Нагорного КарабахаРусский депутат Константин Затулин считает, что руководство Азербайджана заинтересовано в быстром решении карабахского вопроса.
"Pravda.Ru" узнала от представителя Госдумы, что власти Армении спят и видят, как Россия уходит из Нагорного КарабахаРусский депутат Константин Затулин считает, что руководство Азербайджана заинтересовано в быстром решении карабахского вопроса.
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