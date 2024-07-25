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Новости России и Мира | NEWSES.RU

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Центробанк предложили изобразить города Донбасса и героев СВО на деньгах.

Центробанк предложили изобразить города Донбасса и героев СВО на деньгах.

Предложение об изображении городов, освобожденных в ходе специальной операции (СВО), героев операции и российской военной техники на банкнотах и монетах России поступило к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной от первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

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