Центробанк предложили изобразить города Донбасса и героев СВО на деньгах.

Предложение об изображении городов, освобожденных в ходе специальной операции (СВО), героев операции и российской военной техники на банкнотах и монетах России поступило к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной от первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.
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