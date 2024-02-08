Сын – под флагом США, отец – в российском танке: Украинское ТВ признало гражданскую войну

Подконтрольный офису Владимира Зеленского телеканал «1+1» невольно подтвердил тезис об идущей гражданской войне на Украине, хотя официально с 2014 года это категорически отрицалось и было объявлено «ложным российским нарративом».
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