Тихонов о дисквалификации: наказали просто за то, что назвал судью женщиной

Главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать его на несколько матчей из-за критики арбитра Веры Опейкиной, отметив при этом, что его слова про судейства не были связаны с полом человека.
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