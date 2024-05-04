Тихонов о дисквалификации: наказали просто за то, что назвал судью женщиной

Главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать его на несколько матчей из-за критики арбитра Веры Опейкиной, отметив при этом, что его слова про судейства не были связаны с полом человека.