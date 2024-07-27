Группа бойца ВС РФ Пушкаря предотвратила диверсию украинской ДРГ

Группа военнослужащих ВС РФ под командованием гвардии старшего лейтенанта, заместителя командира роты Евгения Пушкаря предотвратила нападение украинских диверсантов на расположение российских войск, сообщает Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии