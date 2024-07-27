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Группа бойца ВС РФ Пушкаря предотвратила диверсию украинской ДРГ

Группа бойца ВС РФ Пушкаря предотвратила диверсию украинской ДРГ

Группа военнослужащих ВС РФ под командованием гвардии старшего лейтенанта, заместителя командира роты Евгения Пушкаря предотвратила нападение украинских диверсантов на расположение российских войск, сообщает Минобороны РФ.

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