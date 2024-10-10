В Сахаре впервые за десятилетия случилось наводнение

Наводнение оставило голубые лагуны с водой среди пальм и песчаных дюн Сахары / © AP Photo Фотографии, полученные спутниками NASA, ранее показали, как вода заполнила знаменитое ложе озера Ирики, которое оставалось сухим в течение 50 лет.
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