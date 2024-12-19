Для пополнения рядов правоохранителей могут объявить мобилизацию

Предложение сократить количество проверок для мобилизованных в органах внутренних дел Запас военнослужащих перемещено МВД РФ, на портале опубликованы правовые и нормативные акты соответствующее проектное указание.
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