Мане о том, что 70% сенегальцев хотят его ухода из «Ливерпуля»: «Я сделаю то, что они хотят»

Садьо Мане намекнул на вероятный уход из «Ливерпуля». 30-летнему полузащитнику задали вопрос относительно результатов онлайн-голосования, которое показало, что от 60 до 70 процентов жителей Сенегала хотят, чтобы Садьо покинул мерсисайдский клуб.