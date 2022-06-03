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Мане о том, что 70% сенегальцев хотят его ухода из «Ливерпуля»: «Я сделаю то, что они хотят»

Садьо Мане намекнул на вероятный уход из «Ливерпуля». 30-летнему полузащитнику задали вопрос относительно результатов онлайн-голосования, которое показало, что от 60 до 70 процентов жителей Сенегала хотят, чтобы Садьо покинул мерсисайдский клуб.

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