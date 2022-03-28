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Полицейские в Еврейской автономной области пресекли факт сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЕАО задержан мужчина 1992 года рождения, занимавшийся незаконным сбытом наркотических средств на территории Смидовичского района Еврейской автономной области и г.

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