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В ООН высказались против ударов по гражданским объектам

ООН призывает стороны конфликта на Украине избегать любых жертв среди мирного населения. Так в беседе с «Известиями» прокомментировал удар ВСУ по Рыльску в Курской области заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

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