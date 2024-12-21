В ООН высказались против ударов по гражданским объектам

ООН призывает стороны конфликта на Украине избегать любых жертв среди мирного населения. Так в беседе с «Известиями» прокомментировал удар ВСУ по Рыльску в Курской области заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
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