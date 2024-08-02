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Что известно об арестованном руководителе «Военторга»

Что известно об арестованном руководителе «Военторга»

Чистка в среде, так или иначе связанной с Минобороны, продолжается. Некоторые считали, что на бывшем заместителе Шойгу генерале Иванове всё и закончится.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Он же не дурак признаваться. Все нажито &quot;честным&quot; трудом. Так обтрудился, что попадет за решетку, таких без суда и следствия...
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14 час.
А
Александр
Так, он де не спрашивал!
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6 час.
Betahon
В УК РСФСР особо крупным размером считалась сумма в 10 000 руб. По совокупности с другими госпреступлениями-вышка! Сейчас, очевидно, есть тоже какой-то размер, который предполагает жесткое задержание и наказание. В данном случае схватил 400 000 000 руб., т.е. набил деньгами Мерседес. А всего в МО растратили 13 000 000 000 000 руб....Это, оказывается, несколько вагонов денег..., правда, на все ОПГ! Такая во математика...
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4 час.

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