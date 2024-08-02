Что известно об арестованном руководителе «Военторга»

Он же не дурак признаваться. Все нажито "честным" трудом. Так обтрудился, что попадет за решетку, таких без суда и следствия...

Betahon

В УК РСФСР особо крупным размером считалась сумма в 10 000 руб. По совокупности с другими госпреступлениями-вышка! Сейчас, очевидно, есть тоже какой-то размер, который предполагает жесткое задержание и наказание. В данном случае схватил 400 000 000 руб., т.е. набил деньгами Мерседес. А всего в МО растратили 13 000 000 000 000 руб....Это, оказывается, несколько вагонов денег..., правда, на все ОПГ! Такая во математика...