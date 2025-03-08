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Резня в Сирии. Ирану приготовиться...

Резня в Сирии. Ирану приготовиться...

Итак, гуманитарно-цивилизационного чуда в Сирии не произошло: боевики-исламисты свергнувшие пророссийский режим династии Асадов и пришедшие к власти при активнейшей поддержке Турции, Израиля и США - некоторое время пытались играть в цивилизованных людей, способных даже иногда одевать костюмы и не любить прилюдно козочек с овечками.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Спасибо Трампу за предупреждение. Мы с Ираном подготовимся, давно пора зубы Наглоскунсам выбить. Достали!
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17 час.
Владимир Назанский
Шовинистская интонация и слабое знание предмета не позволяют всерьез отнестись с тексту. Иран значительно отличается от арабского мира. Может кому-то покажется странным, но Иран одно из самых демократических и не корумпированных государств мира. Бывший президент живет в трешке на окраине Тегерана, ходит без охраны, люди приветливо с ним здороваются. Кстати, по числу студентов на душу населения Иран занимает одно из первых мест в мире.
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17 час.
Одиссей
Персы - арии, арабы - семиты. Поэтому, рискну предположить, персы будут драться насмерть, а арабы - как всегда...
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8 час.
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