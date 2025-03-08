Резня в Сирии. Ирану приготовиться...

Владимир Назанский

Шовинистская интонация и слабое знание предмета не позволяют всерьез отнестись с тексту. Иран значительно отличается от арабского мира. Может кому-то покажется странным, но Иран одно из самых демократических и не корумпированных государств мира. Бывший президент живет в трешке на окраине Тегерана, ходит без охраны, люди приветливо с ним здороваются. Кстати, по числу студентов на душу населения Иран занимает одно из первых мест в мире.