Вчера опять видел очередной текст из серии «Государство должно», «Общество виновато» и прочее «платить и каяться».
Государство опять должно
Комментарии
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Олег Едаменко
Вот тут Роджерс прав. При Союзе государство старалось "вытирать сопли" каждому - и где теперь Союз?
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16 час.
avershin1947mailru Авершин
Да конечно, остались бы и приносили бы пользу государству, например - вывозить деньги за кордон, а что ещё они умеют?
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14 час.
александр муравьев
Полностью прав автор. И вообще забыть об этих релокантах.
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14 час.
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