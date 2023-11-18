Государство опять должно

Вот тут Роджерс прав. При Союзе государство старалось "вытирать сопли" каждому - и где теперь Союз?

avershin1947mailru Авершин

Да конечно, остались бы и приносили бы пользу государству, например - вывозить деньги за кордон, а что ещё они умеют?