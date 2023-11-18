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Государство опять должно

Вчера опять видел очередной текст из серии «Государство должно», «Общество виновато» и прочее «платить и каяться».

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Комментарии
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Олег Едаменко
Вот тут Роджерс прав. При Союзе государство старалось &quot;вытирать сопли&quot; каждому - и где теперь Союз?
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16 час.
avershin1947mailru Авершин
Да конечно, остались бы и приносили бы пользу государству, например - вывозить деньги за кордон, а что ещё они умеют?
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14 час.
александр муравьев
Полностью прав автор. И вообще забыть об этих релокантах.
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14 час.

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