Врачи призвали здоровых людей не сдавать тесты на одну неизлечимую болезнь

Эксперт по тестированию на болезнь Альцгеймера Николас Эштон из Banner Health в Аризоне призвал пациентов без нарушений памяти не сдавать новые анализы крови на выявление болезни.
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