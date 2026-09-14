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Аргументы и Факты

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Врачи призвали здоровых людей не сдавать тесты на одну неизлечимую болезнь

Врачи призвали здоровых людей не сдавать тесты на одну неизлечимую болезнь

Эксперт по тестированию на болезнь Альцгеймера Николас Эштон из Banner Health в Аризоне призвал пациентов без нарушений памяти не сдавать новые анализы крови на выявление болезни.

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