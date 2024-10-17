Макс Ферстаппен отреагировал на технический скандал вокруг Red Bull Racing

Макс Ферстаппен отреагировал на технический скандал вокруг Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признался, что удивлён шумихе вокруг запрета устройства Red Bull Racing.
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