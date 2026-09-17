"14 военных спутников России помогали КСИР в ходе самого чувствительного удара по американской базе в Саудовской Аравии".
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Сканирование со спутников ведётся и, конечно, трассы (орбиты) проложены чтобы с заданным интервалом проходить над объектами. Корректировать их орбиты вряд ли выполнимо для решения конкретных срочных задач.
В публикации как всегда написано - "по словам официальных лиц". Не представлены доказательства, даже если и была передача оперативных данных об объектах.
Забыли напрочь старую поговорку. Про палку с двумя концами. А получать сдачи - в любом виде, - пиндосы и компания очень не любят. Не привыкли. Потому что всегда нападают только на слабых. А до этого - сидят тихо и не вякают. История с "победой" над индейцами - самый показательный пример. И эта "победа" въелась у них в мозги на уровне безусловных рефлексов.
Помощь Ирану - это хорошо.
Почти всем странам Европы можно помогать Украине разведданными.Почему? Всё просто,все эти страны желают поражения России! Поэтому им всё можно.А Иран это очередная кость в горле у Америки,которая только на словах говорит-мы победили Иран,на что Иран отвечает так,что Америке от этого ещё хуже.И вдруг появляется новая "утка"-Ирану помогает Россия разведданными! А это уже не порядок.Только доказательств нет,одни не подтверждённые обвинения!
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И видимо во всех СМИ нужно начинать гнать волну о том что американское военное ведомство вполне официально признало существование у него боевых спутников оборонительно-наступательного назначения!
Не у России, а именно у США, в космосе висят вооружённые бог весть каким оружием БОЕВЫЕ спутники, вопреки всем имеющимся договорам о не распространении и не размещении вооружений в космосе!
Более 2000 тысяч чисто военных спутников от Маска летают непосредственно над территорией России, над Балтикой и Чёрным морем постоянно висят шпионы-беспилотники и самолёты разведки, но почему-то в западной прессе о них пишут в лучшем случае всколзь, да и то только когда российские пилоты "хулиганят", реально отгоняют их совершая "опасные" маневры.
Давайте сравним более 2000(!) военных спутников плюс около 4000 тысяч якобы "гражданских" спутников под крышей Маска с 14 российскими спутниками. И ещё более 5000 тысяч спутгников, его же компании, о которых почему-то вообще нет информации, кроме их количества.
Как-то ну совсем не серьёзно сравнивать получается.
И не нужно путать Старлинковские спутники, которые по утверждениям США только предоставляют связь, с чисто военной ветвью спутниковой группировки состоящую и созданную в компашке Маска. Хотя, по утверждениям самого Маска, он не имеет ни контроля, ни даже доступа к этой группе.
Интересно, обсуждаются ли на многочисленных переговорах (которые то идут, то не идут, то готовятся) вопросы космической поддержки спутниками США целеуказаний для ударов по нашим военным и гражданским объектам? И какие аргументы звучат? А реальные аргументы (на которые реагируют) - не слова, а дела. Мы так долго и истерично убеждали и убеждаем всех, что мы против ЯО, что все многочисленные враги искренне верят, что им ничего не будет, что бы они ни творили. До тех пор, видимо, пока натовские танки Урал не переедут. А вот тодда мы ужо этим... прибалтам и покажем... А они и не собираются. Им вполне хватает того, что вся эта хрень с укропией идет по их сценарию. Удивляться они начинают только тогда, когда противник вдруг начинает играть первым номером (как Иран с проливами и хуситами). А пока мы десятилетиями только "взвешенно реагируем", то имеем только то, что нам иметь дозволяют и удивляемся, как же это они не понимают, что мы, ну ничего плохого им не желаем...
А зачем опровергать? Пиндосы не стесняются наводить хохлятские дроны на наши объекты, так что - я бы наоборот, подтвердил помощь персам, да ещё бы и дал пояснение за что и почему.
... враг моего друга-мой враг, а безопасным может быть только уничтоженный враг- жестоко и беспощадно...