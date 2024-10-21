Россия может принять участие в создании космической инфраструктуры в Индонезии

Россия может помочь в создании космической инфраструктуры в Индонезии, о чем пишет ТАСС. В данный момент Россия и Индонезия рассматривают такое сотрудничество, ведется диалог с Роскосмосом по созданию многоспутиниковой орбитальной группировки.