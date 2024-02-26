В корме для птиц специалистами Тверской МВЛ выявлены энтеропатогенные типы кишечной палочки

Специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» по заявке Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверен образец корма для птиц (регион происхождения – Ярославская область), отобранный в рамках государственного мониторинга на одном из предприятий Вологодской области.
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