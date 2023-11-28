Собянин: В Москве стартует зимний сезон проекта «Мой спортивный район»

Москвичи смогут бесплатно заниматься зимними видами спорта Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о зимнем сезоне проекта «Мой спортивный район», который стартует в столице 1 декабря.
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