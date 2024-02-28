Почему у людей нет хвостов: Проблема, которая десятилетиями ставила ученых в тупик

Почему у нашего вида нет хвоста, учитывая, что он был у наших эволюционных предшественников в линии приматов? Ученые определили, что может быть генетическим механизмом, лежащим в основе бесхвостости у нас и наших предков-обезьян: мутация гена, играющего важную роль в эмбриональном развитии.
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