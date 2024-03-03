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Йос Ферстаппен заявил, что Хорнер должен уйти из Red Bull Racing

Йос Ферстаппен заявил, что Хорнер должен уйти из Red Bull Racing

Йос Ферстаппен заявил, что Хорнер должен уйти из Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolОтец Макса Ферстаппена открыто заявил, что Кристиан Хорнер должен покинуть пост руководителя Red Bull Racing.

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