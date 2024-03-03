Йос Ферстаппен заявил, что Хорнер должен уйти из Red Bull Racing

Йос Ферстаппен заявил, что Хорнер должен уйти из Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolОтец Макса Ферстаппена открыто заявил, что Кристиан Хорнер должен покинуть пост руководителя Red Bull Racing.
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