Никки Хейли взяла Вашингтон

Единственная конкурентка Дональда Трампа на праймериз республиканцев впервые одержала победу Экс-постпред США при ООН и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли одержала первую победу на первичных выборах Республиканской партии, переиграв Дональда Трампа на праймериз в Вашингтоне.