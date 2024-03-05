Никки Хейли взяла Вашингтон

Единственная конкурентка Дональда Трампа на праймериз республиканцев впервые одержала победу Экс-постпред США при ООН и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли одержала первую победу на первичных выборах Республиканской партии, переиграв Дональда Трампа на праймериз в Вашингтоне.
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