Джин Хаас закроет команду в NASCAR

СоцсетиАмериканский бизнесмен Джин Хаас и бывший гонщик Тони Стюарт, являющиеся совладельцами команды Stewart-Haas Racing в американской серии сток-каров NASCAR, объявили о закрытии проекта по окончании сезона 2024 года.
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