Рогов: ВС РФ начали бои за село Лобковое в Запорожской области

Российские военные ведут бои за село Лобковое в Запорожской области. Об этом заявил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.
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