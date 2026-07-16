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FiNE NEWS

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Матс Хуммельс рекомендовал Лионелю Месси сменить клуб на любительский баварский «ТСВ Вальтрудеринг»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс предложил аргентинскому футболисту Лионелю Месси рассмотреть возможность перехода в клуб «ТСВ Вальтрудеринг», который выступает в региональной лиге Баварии.

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