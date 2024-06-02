Еврокомиссия может ввести новые ограничения против российских СМИ

Евросоюз (ЕС) готов рассмотреть вопрос о расширении списка СМИ, против которых будут введены ограничения на вещание, сообщил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
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